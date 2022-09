PRONOS PARIS RMC Les paris sur Tottenham – Marseille du 7 septembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Tottenham bat Marseille et Kane buteur (2.15)

Si son groupe apparaît comme abordable, ce match s’annonce très compliqué pour l’OM. Tottenham est évidemment le favori à la première place. Les Spurs réalisent un très bon début de saison en Premier League, avec quatre victoires et deux nuls en six rencontres. Ils ont d’ailleurs remporté neuf de leurs dix derniers matches à domicile en 2022 et peuvent s’appuyer sur un Harry Kane toujours aussi prolifique. En face, Marseille n’a pas non plus perdu la moindre rencontre et se montre également très solide en Ligue 1. Les Phocéens pratiquent un beau football et peuvent avoir les huitièmes de finale dans le viseur. Mais, privée d’Alexis Sanchez, l’attaque olympienne sera fortement pénalisée. Je pense que Tottenham parviendra à faire la différence sur sa pelouse, avec un Harry Kane buteur.

Le pari sûr : Tottenham bat Marseille (1.42)

Le pari de folie : match nul à la mi-temps et victoire de Tottenham (4.00)

Buteur marseillais : Payet ou Under (2.75)

