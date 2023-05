PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse – Lens du 2 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lens gagne à Toulouse et au moins deux buts (1.92)

Ce sont des Toulousains en pleine euphorie qui vont accueillir le RC Lens ce soir pour le compte de la 33e journée. Ils viennent tout juste de remporter la Coupe de France et ce week-end a été festif ! Il va leur être très difficile d’enchaîner dès ce mardi alors qu’ils n’ont plus rien à jouer en Ligue 1. Ce n’est pas le cas des Lensois qui doivent absolument l’emporter après la victoire marseillaise et même la défaite du PSG si on voit plus grand. Je vous propose donc un pari logique avec le succès des Sang-et-Or et au moins deux buts dans le match (1.92) !

Les autres pronostics sur Toulouse – Lens :

Le pari de folie : Lens gagne et les deux équipes marquent (3.10)

Le pari sûr : Lens ne perd pas et au moins un but (1.26)

Le buteur : Openda (2.10)

Le MYMATCH : Lens gagne, au moins deux buts dans la rencontre et Openda marque (2.80)

Pariez sur Toulouse – Lens ici !

Les autres options :

Arsenal bat Chelsea et moins de 4,5 buts (1.82)

Almeria bat Elche et moins de 4,5 buts (1.92)

La Real Sociedad ne perd pas contre le Real Madrid et les deux équipes marquent (2.20)

Leipzig ne perd pas à Fribourg et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale des cinq paris du jour : 31.73