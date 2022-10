PRONOS PARIS RMC Les paris sur Trabzonspor - Monaco du 13 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco s’impose à Trabzon (2.05)

A cause de son incroyable faux pas à domicile lors de la 2e journée contre les Hongrois de Ferencvaros, Monaco doit encore cravacher afin de se qualifier pour le tour suivant en Ligue Europa. La victoire 3-1 de la semaine dernière à Louis II contre Trabzonspor a sûrement boosté les Monégasques qui se sont remis sur de bons rails après un mauvais début de saison. En effet, l’ASM reste sur cinq succès consécutifs en Ligue 1 et voyage très bien. Cinq victoires et deux nuls: 2-2 à Eindhoven sur 90 minutes et 1-1 au Parc des Princes contre le Paris-SG ! A l’extérieur, Monaco est sur une série de quatre succès d’affilée sans encaisser le moindre but: 1-0 à Nice et à Belgrade, 3-0 à Reims et 2-0 à Montpellier ! C’est dire si la tâche de Trabzonspor (7e de Süper Lig) s’annonce compliquée surtout que les Turcs n’ont gagné jusqu’ici qu’une rencontre sur deux à domicile en championnat. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer Monaco pour essayer de doubler.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Trabzonspor - Monaco:

Pari sûr: N2 (1.31)

Pari de folie: Monaco par un but d’écart (3.65)

Buteur: Ben Yedder (2.40)

MyMatch: Monaco gagne, plus de 1,5 but, Ben Yedder ou Embolo buteur (2.70)

Les autres options:

Rennes ne perd pas à Varsovie contre Kiev et les deux équipes marquent (2.05)

Nice bat Slovacko et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Fribourg s’impose à Nantes (1.96)

Le Betis bat la Roma (2.50)

L’Union St Gilloise bat Braga (2.35)

Qarabag bat Olympiakos et plus de 1,5 but dans le match (2.05)

Cote totale pour les sept paris du jour: 198.40

