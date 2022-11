PRONOS PARIS RMC Les paris sur Troyes - Auxerre du 4 novembre - Ligue 1

Notre pronostic: Troyes ne perd pas et les deux équipes marquent (2.05)

Avantage à Troyes (12e) dans ce derby face à Auxerre (16e) ! Même si l'ESTAC n'a remporté qu'un match à domicile cette saison (3-1 contre Angers), la prestation des Troyens au Parc des Princes (défaite 4-3) samedi dernier incite à l'optimisme, notamment au niveau offensif. Si les Aubois restent sur quatre nuls de suite à domicile avec des buts de chaque côté dans 100 % des cas, il faut noter qu'Auxerre a perdu cinq fois en six déplacements et ne s'est imposé qu'à Montpellier (2-1). Sur ces six matches à l'extérieur, l'AJA a toujours marqué au moins un but, à l'exception du voyage à Rennes (défaite 5-0). Par ailleurs, l'ESTAC reste sur trois succès, série en cours, à domicile contre les Auxerrois. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec les deux équipes qui marquent pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

