PRONOS PARIS RMC Les paris sur Troyes - PSG du 7 mai - Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Troyes et les deux équipes marquent (1.82)

Le Paris-Saint-Germain devient de plus en plus difficile à cerner. Capable du meilleur mais aussi et surtout du pire, le club de la capitale a vécu une nouvelle semaine beaucoup trop agitée avec l’affaire Messi. L’Argentin a, en effet, été suspendu par la direction parisienne après avoir manqué un entrainement. A côté de cela, Christophe Galtier doit également se passer d’Achraf Hakimi, suspendu, mais aussi de Nuno Mendes, de nouveau blessé. Une contre-performance est donc imaginable ce soir au stade de l’Aube, même si l’ESTAC est à l’agonie. Les Troyens n’ont gagné qu’un seul de leurs 24 derniers matches de Ligue 1 et se dirigent tout droit vers l’échelon inférieur. Mais ils ont une forte tendance à partager les points à domicile, même face à des adversaires comme Rennes, Reims, Lorient ou encore Monaco. Dans un contexte aussi particulier, les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets mais le PSG ne devrait tout de même pas s’incliner.

Pariez sur Troyes - PSG ici !

Les autres pronostics sur Troyes - PSG :

Le pari sûr : le PSG ne perd pas et plus de 1,5 but dans le match (1.21)

Le pari de folie : match nul (6.25)

Le buteur : Kylian Mbappé (1.55)

Le MyMatch : nul à la mi-temps, le PSG ne perd pas et Mbappé buteur (4.90)

Les autres options :

Lyon ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (1.86)

Monaco gagne à Angers par au moins 2 buts d’écart (1.94)

Naples bat la Fiorentina (1.86)

Manchester United ne perd pas sur la pelouse de West Ham et les deux équipes marquent (1.90)

Cote totale des cinq paris du jour : 23.21