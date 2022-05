PRONOS PARIS RMC Les paris sur Villarreal – Liverpool du 3 mai – ½ retour LDC

Notre pronostic : Liverpool ne perd pas à Villarreal et les deux équipes marquent (1.88)

Vainqueur à l’aller à Anfield (2-0), Liverpool a fait un grand pas en avant vers la finale de cette Ligue des Champions. Les Reds n’ont pas du tout été inquiétés par le sous-marin jaune qui a tenu bon avant d’être touché à deux reprises à la 53e et à la 55e minute et qui n’a tiré qu’une seule fois au but de toute la partie. Reste à savoir s’il sombrera ce soir chez lui. A domicile, Villarreal a battu le Bayern Munich (1-0), a tenu en échec la Juve (1-1) et en championnat, les hommes d’Emery s’en sont sortis avec un score nul et vierge contre le Real Madrid. Liverpool est une machine de guerre cette saison. Klopp et ses joueurs sont en course pour le titre en premier League et ont sorti le Benfica et l’Inter en phase finale de la LDC. Je vous propose donc de miser sur le N2 avec les deux équipes qui marquent. Villarreal va se montrer plus entreprenant et offensif et devrait se créer des occasions.

Les autres pronostics sur Villarreal – Liverpool :

Le pari de folie : match nul (4.00)

Le pari sûr : Liverpool ne perd pas et au moins un but (1.23)

Le buteur : Salah (Liverpool) marque (2.10)

Le MYMATCH : Liverpool ne perd pas à Villarreal, les deux équipes marquent et Salah ou Mané marque (2.40)

