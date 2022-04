PRONOS PARIS RMC Les paris sur West Ham – Lyon du 7 avril – Ligue Europa

Notre pronostic : West Ham bat Lyon (2.05)

Ce sera un match compliqué pour les Lyonnais. Après avoir crée l’exploit lors du tour précédent en éliminant le FC Porto, l’OL doit rééditer le même genre de performance lors de cette double-confrontation contre West Ham. Les Gones ne vont pas bien en championnat même s’ils ont gagné ce week-end contre Angers. Un succès difficile à aller chercher alors qu’ils étaient largement favoris. Avec une triste 9e place au classement, la victoire finale en Ligue Europa semble être le meilleur moyen d’aller chercher une qualification en Ligue des Champions mais il faudra passer cet obstacle et bien débuter chez des Hammers qui réalisent une bonne saison. Ils viennent de l’emporter contre Everton en Premier League et sont 6e de leur championnat devant Manchester United et derrière Arsenal. En toute logique je pense que West Ham peut gagner à domicile pour plus que doubler la mise !

