PRONOS PARIS RMC Qui sera le grand gagnant de Wimbledon 2023 ? – ATP

Le troisième Grand Chelem de l'année débute demain ! Si Djokovic fait office d'immense favori à sa propre succession, d'autres joueurs auront un coup à tenter.

Novak Djokovic, seul contre tous (1.65)

Qui d’autre que lui ? Novak Djokovic, septuple vainqueur du tournoi et tenant du titre, va évidemment endosser le costume de favori. Le Serbe réalise une nouvelle année exceptionnelle, alors qu’il s’est déjà emparé des deux premiers majeurs de l’année : l’Open d’Australie et Roland-Garros. Et c’est peu de dire qu’il s’est montré impressionnant au cours de ces quinzaines durant lesquels il n’a concédé que trois petits sets, sur un total de 14 matches cumulés. Le Joker est donc toujours en lice pour réaliser l’un des derniers exploits qui manque à son tableau de chasse : réaliser le Grand Chelem Calendaire. Surmotivé, il a prouvé qu’il était toujours au sommet face à une nouvelle génération pourtant pleine de promesses. Si vous souhaitez prendre moins de risque, la cote de Djoko qui se hisse en finale à 1.30 reste très intéressante pour un combiné.

Carlos Alcaraz, l’outsider presque aussi seul que le favori (4.50)

Qu’elle fut dure à digérer cette défaite en demi-finale de Roland-Garros. Au court d’un match qui devenait spectaculaire, Carlos Alcaraz a vu son corps le lâcher contre Djokovic. Bourré de crampes, il a tenu à aller jusqu’au bout pour finalement s’incliner en 4 sets. Mais voilà l’Espagnol déjà dans une forme optimale à l’aube de ce nouveau Grand Chelem. Il vient notamment de remporter son premier tournoi sur herbe, celui du Queen’s, en battant notamment un Sebastian Korda en grande forme et un Alex De Minaur surprenant. S’il a affirmé lui-même se sentir presque aussi bien que sur terre battue, Alcaraz doit prouver qu’il peut faire encore mieux sur gazon alors qu’il n’a encore jamais dépassé le stade des 8e de finale à Wimbledon. La cote de sa place en demi-finale du tournoi est également très intéressante (1.70).

Auront-ils leur mot à dire ?

Après une année 2022 très difficile, Daniil Medvedev (victoire cotée à 17) a retrouvé une forme optimale. Brillant sur dur, il a notamment gagné les tournois de Rotterdam, Doha, Dubaï et Miami, en atteignant également la finale à Indian Wells. Moins à l’aise sur les surfaces naturelles, il a pourtant surpris tout le monde en gagnant à Rome tout en ne concédant qu’un seul set. Mais il est vite retombé dans ses travers, éliminé dès le 1er tour de Roland-Garros contre Thiago Seyboth Wild avant de sortir en quart de finale du tournoi de Halle, sur gazon, battu par Roberto Bautista-Agut. N’ayant jamais dépassé les 8e à Wimbledon, le voir s’imposer reste hautement improbable. La cote de sa place en demi-finale reste très belle (3.60).

S’il ne parvient toujours pas à gagner en constance, Jannik Sinner (20) avait fait forte impression l’année dernière dans cette compétition. Le jeune italien s’était hissé en quart, battu par le futur vainqueur, Novak Djokovic, en cinq sets et 3h40 de jeu. De quoi lui donner des idées pour cette année, alors qu’un éventuel nouveau duel avec le Serbe n’arriverait qu’en demi-finale. Sa place dans le dernier carré, cotée à 2.85, est ainsi un vrai coup à tenter !

Et si la « surprise » venait d’eux ?

D’autres joueurs peuvent créer l’exploit en réalisant un beau parcours. On pense notamment à Nick Kyrgios (victoire à 40 / demi-finale à 12), finaliste l’an passé, qui revient tout juste sur les courts en 2023 après avoir subi une grave blessure au genou.

Demi-finaliste au Queen’s, Sebastian Korda (40 / 6) a retrouvé un excellent niveau et surtout une pleine confiance, alors qu’il s’est déclaré parmi les favoris du tournoi. Taylor Fritz (40 / 5) avait fait vaciller Rafael Nadal l’année dernière avant de s’incliner en cinq manches. Il doit, lui aussi, gagner en régularité pour être auteur d’un beau parcours.

C'est jutement par sa constance que brille la pépite danoise Holger Rune (40 / 6.50) depuis quasiment un an, récent demi-finaliste au Queen's et quart-de-finaliste à Roland-Garros. Il peut légitimement marquer les esprits durant cette quinzaine.

Enfin, Matteo Berrettini (50 / 20) va retrouver le gazon anglais, un an après avoir gagné au Queen’s mais aussi après avoir manqué Wimbledon, ayant contracté le Covid.

