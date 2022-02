PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 février ATP Rotterdam

Mon pari : H. Gaston cède en trois manches contre Kwon (3.40) !

Hugo a dû grimacer en voyant le tableau de ce tournoi de Rotterdam ! Le Français retrouve celui qui vient de le balayer au premier tour de l'Open Sud de France la semaine dernière (2-0). Kwon, cinquante-troisième joueur mondial , met une cadence folle dans les échanges et risque d'user une nouvelle fois le jeune Gaston. Malgré tout, je mise sur une réaction d'orgueil et je me dis qu'il est capable de lui prendre une manche en s'accrochant. Je mise donc sur une victoire de Kwon en trois manches (3.40) !

Pariez sur Gaston - Kwon ici