Critérium Continental et Prix Ténor de Baune : deux nouveaux tickets pour l'Amérique

Ce dimanche 26 décembre se disputera le Critérium Continental et le Prix Ténor de Baune sur la cendrée de Vincennes. Le vainqueur de chacune de ces deux épreuves obtiendra un bon d'entrée pour courir le Prix d'Amérique le 30 janvier prochain.

Après le Prix de Bretagne et le Prix du Bourbonnais, c'est au tour du "Continental" et du "Ténor de Baune" de révéler les prochains qualifiés pour la belle fin janvier.

Dans l'ordre du programme, c'est le Critérium Continental qui ouvrira le bal avec une épreuve de vitesse (2.100 mètres autostart) réservée aux 4 ans. C'est un match France Vs Reste du Monde qui s'annonce avec d'un côté Hohneck, Hirondelle Sibey, Havanaise, Hooker Berry ou encore Hokkaido Jiel et de l'autre Blackflash Bar, Bepi Be, Bleff Dipa et Sayonara. Sur le papier avantage aux chevaux français qui courent à domicile en étant en plus les mieux placés derrière les ailes de la voiture.

Un peu plus loin dans l'après-midi, c'est un petit peloton de douze concurrents qui va s'affronter dans le Prix Ténor de Baune (2.700 mètres). Avant le coup, tous les regards seront tournés vers Ampia Mede Sm, qui reste sur la bagatelle de huit succès d'affilé et qui cherche à obtenir ton billet qualificatif pour le Prix d'Amérique. Seul Ganay de Banville, qu'elle a déjà battu, semble en mesure de lui donner du fil à retordre.

