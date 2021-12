Critérium des 3 ans : Le premier Groupe 1 du Meeting d'Hiver de Vincennes

Premier Groupe 1 du Meeting d'Hiver de Vincennes, le Critérium des 3 ans est programmé ce dimanche 19 décembre.

Quinze trotteurs de la génération des "i" s'affronteront sur les 2700 mètres de la grande piste dans le Critérium des 3 ans. Invaincu en douze courses depuis le début de sa carrière, Izoard Védaquais en sera l'attraction pour ses premiers pas face à l'élite. Il aura face à lui des trotteurs plus confirmés au plus haut niveau comme son compagnon d'entraînement (Philippe Allaire) Italiano Vero, concurrent le plsu riche de sa génération et vainqueur du Prix Albert Viel (G.1), Idéal Ligneries, en pleine forme, et les pouliches Inoubliable, Idylle Speed, Idylle à Vie, I Love Me et Icône de Castelle. A noter qu'au 21ème siècle, quatre trotteurs ont gagné à la fois le Critérium des 3 ans et le Prix d'Amérique : Kesaco Phedo, Ready Cash, Bold Eagle et Face Time Bourbon.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport