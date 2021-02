Critérium des Jeunes : In The Money couronné

Premier Groupe 1 de l'année pour la génération des 3 ans, le Critérium des Jeunes a sacré In The Money (record de l'épreuve en 1'13''4) pour l'entraînement de Thierry Duvaldestin, qui remporte pour la quatrième fois de sa carrière cette épreuve de renom.

Tout a été une question de tactique, comme il est souvent le cas dans les épreuves les plus relevées. Alors qu'Inoubliable a eu le pire parcours qui soit (nez au vent une bonne partie de l'épreuve à l'extérieur d'Ideal Ligneries) et qu'Italiano Vero a vu le jour un peu tôt, c'est le petit In The Money, préservé par son mentor/driver jusqu'à la moitié du dernier tournant, qui est venu créer la décision dans la ligne droite pour s'offrir le titre de chef de file de la génération des 3 ans. Autre fils de Ready Cash au départ de cette épreuve, Invincible Cash a fait bonne contenance et s'est offert une belle troisième place, tout proche des deux premiers tandis qu'Idéal Ligneries, le vainqueur moral de la course, il s'est adjugé une belle cinquième place.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport