Débuts victorieux pour le duo Tony Parker et Jean-Claude Rouget

Acquise récemment par Infinity Nine Horses (écurie de Tony Parker), Zelda, entraînée par Jean-Claude Rouget, s'est imposée pour ses débuts en compétition ce vendredi 9 juillet à Saint-Cloud.

Propriétaire depuis environ un an dans le millieu des courses, Tony Parker continue sa success story. En peu de temps, il vient de remporter son premier Quinté avec Best Win, est devenu ambassadeur d'Equidia la chaîne des courses et a fait sponsoriser son écurie par l'opérateur de paris hippiques en ligne ZEturf.

Une nouvelle association avec l'un des meilleurs entraîneur français

La victoire de Zelda ce jour fait franchir une nouvelle marche à "TP" en étant associé, avec cette victoire, à Jean-Claude Rouget, l'un des meilleurs entraîneurs français en activité et lauréat du Prix de l'Arc de Triomphe l'an passé.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport