Deux épreuves qualificatives au Grand Prix d'Amérique ce dimanche à Vincennes

Ce dimanche 26 décembre se dispute le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune sur l'hippodrome de Vincennes, deux épreuves qualificatives au Grand Prix d'Amérique.

Deux épreuves qualificatives au Grand Prix d'Amérique ont lieu ce dimanche 26 décembre, le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune. Le Critérium Continental (Groupe I) va opposer dix-sept concurrents âgés de 4 ans sur la distance des 2100 mètres avec un départ à l'autostart. L'épreuve est très ouverte même si les représentants de Philippe Allaire, Hohneck et Helgafell semblent bien armés dans cette course. Le Prix Ténor de Beaune (Groupe II) va opposer les meilleurs 5 ans sur la distance classique des 2700 mètres. La championne Ampia Mede Sm sera l'épouvantail de cette compétition. Les gagnants de ces deux compétitions seront automatiquement qualifiés pour le Grand Prix d'Amérique, la plus belle épreuve de trot au monde.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport