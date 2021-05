Docteur de Ballon triomphe de nouveau dans le Grand Steeple-Chase de Paris

Point d'orgue de la réunion d'Auteuil qui se disputait ce dimanche 23 mai, le Grand Steeple-Chase de Paris (Gr.1), la plus grande course d'obstacle du monde, a sacré une nouvelle fois Docteur de Ballon.

Au bout des 6.000 mètres du parcours marathon que proposait cet événement, c'est une nouvelle fois le crack de Louisa Carberry qui s'imposé, lui qui avait remporté cette édition 2020 à l'issue d'une magnifique ligne droite. Tactiquement, son jockey Bertrand Lestrade a monté une course assez identique cette année en laissant son partenaire se détendre en queue de peloton et en se rapprochant progressivement lors de l'amorce du dernier tournant, avant de le lancer dans la ligne droite et de fondre sur Carriacou et Galleo Conti, qui ont pris respectivement la deuxième et la troisième place de ce rendez-vous, tandis que le favori Le Berry, jusqu'à-là invaincu en Steeple, n'a pas pu soutenir la comparaison dans la phase finale.

Docteur de Ballon rejoint le cercle fermé des chevaux qui ont remporté deux fois cette épreuve mythique lors de ce siècle à savoir So French, Mid Dancer (3 fois), Princesse d'Anjou et Kotkijet.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport