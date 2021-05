Elitloppet 2021 : Don Fanucci Jet sacré

Considéré comme le Prix d'Amérique suédois, l'Elitloppet a été remporté par Don Fanucci Zet ce dimanche 30 mai sur l'hippodrome de Solvalla.

Créé en 1952, l'Elitloppet est course spéciale puisqu'elle se dispute en deux batteries qualificatives et une finale (les quatre premiers de chaque batterie s'affrontant dans la finale). Deuxième de la première batterie qualificative remportée par Vivid Wise As, Don Fanucci Zet a pris sa revanche dans la finale. Après avoir patienté en bonne position dans une course animée par le favori Vivid Wise As, Don Fanucci Zet est passé à l'offensive dans le tournant final et a fait sûrement la différence dans la ligne droite pour l'emporter devant son rival. Vainqueur de la deuxième batterie qualificative, le Français Gelati Cut a dû se contenter de la quatrième place dans la finale.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport