Etonnant tient son Prix de l'Atlantique

Plus belle course de l'année sur l'hippodrome d'Enghien, le Prix de l'Atlantique avait lieu ce samedi 22 avril. Deuxième de cette course en 2021 et 2022, Etonnant est monté sur la plus haute marche du podium dix ans après son père Timoko, sacré en 2013.

Quatorze trotteurs âgés de 5 ans à 10 ans s'affrontaient sur la distance de 2150 mètres (départ autostart) dans le Prix de l'Atlantique. Concurrent le plus riche de la course et restant sur deux succès, Etonnant en était le grand favori et a répondu présent. Repris en partant en raison de son numéro tout à l'extérieur en première ligne derrière l'autostart et patient en début de parcours, le pensionnaire de Richard Westerink a entamé sa progression à un tour du but pour venir prendre la tête dans la ligne d'en face et contrôler facilement la situation dans la phase finale. Go On Boy a terminé plaisamment pour prendre la deuxième place devant Hohneck.

