Feydeau Seven impressionne dans le Prix de Belgique

Ce dimanche 16 janvier se disputait la dernière épreuve qualificative au Grand Prix d'Amérique, le Prix de Belgique. Cette belle compétition opposait quinze concurrents sur la distance des 2850 mètres. Les trois premiers pouvaient décrocher leur ticket qualificatif pour l'épreuve reine le 30 janvier prochain.

Et la victoire est revenue très facilement à Feydeau Seven qui découvrait le plus haut niveau aujourd'hui. Après avoir patienté à l'arrière-garde, il a progressivement rejoint la tête de la course dans le tournant final puis a profité de la faute de son compagnon de box, Davidson du Pont, pour s'imposer très nettement dans cette course. Diable de Vauvert a terminé deuxième après avoir tracé une ligne droite exceptionnelle. C'est Rebella Matters qui a complété le podium de ce Groupe II. Feydeau Seven et Diable de Vauvert ont donc obtenu les derniers tickets pour l'Amérique, Rebella Matters ayant déjà décroché sa participation dans Prix du Bourbonnais.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport