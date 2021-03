Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur : Vivid Wise As conserve son titre

Temps fort de l'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (G.1) a livré son verdict ce dimanche 14 mars. Lauréat de cette course l'an passé, l'Italien Vivid Wise As a conservé son titre.

Onze trotteurs âgés de 6 à 10 ans s'affrontaient sur la courte distance de 1609 mètres (départ autostart) dans le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur. Rapidement débarassé du deuxième favori de la course Davidson du Pont, fautif au départ, Vivid Wise As a rapidement pris le commandement de l'épreuve puis a laissé Bahia Quesnot à son extérieur durant le parcours avant de se montrer impérial dans la phase finale pour résister à l'assaut final de Délia du Pommereux. Bahia Quesnot a complété le podium devant Billie de Montfort.

Vivid Wise As demeure invaincu à Cagnes-sur-Mer

Vivid Wise As remporte donc cette course prestigieuse pour la deuxième année consécutive et demeure invaincu en quatre sorties sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.

