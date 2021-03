Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur : Vivid Wise As défend son titre

Plus belle course de l'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur est programmé ce dimanche 14 mars. Onze trotteurs seront au départ de ce Groupe 1 disputé sur la courte distance de 1609 mètres dont le tenant du titre Vivid Wise As.

Victorieux de cette épreuve l'an passé et invaincu en trois sorties sur l'hippodrome sur ce parcours de vitesse, Vivid Wise As s'annonce difficile à battre. Ayant repris de la fraîcheur depuis fin janvier et sa tentative dans le Prix d'Amérique, le trotteur italien devrait mener la vie dure aux concurrents français. Côté tricolore, Davidson du Pont, disqualifié lors de ses deux dernières sorties après avoir été le dauphin de Face Time Bourbon dans le Prix d'Amérique, Délia du Pommereux, tombeuse de Face Time Bourbon dans le Prix de France, Bahia Quesnot, lauréate du Prix de Cornulier au trot monté, Etonnant, vainqueur surprise du Prix de Paris, et Billie de Montfort, à l'aise sur les parcours de vitesse, ne s'élanceront pas en position de victimes.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport