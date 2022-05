Grand Steeple-Chase de Paris : L'Everest des courses d'obstacles

Temps fort du calendrier hippique, le Grand Steeple-Chase de Paris est programmé ce dimanche 22 mai à 16H00 sur l’hippodrome d’Auteuil, le Temple de l’Obstacle.

Créé en 1874, le Grand Steeple-Chase de Paris est un Groupe 1 (le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des courses hippiques) disputé sur la distance marathon de 6000 mètres et jalonné de 23 obstacles. Au terme de 7 minutes d’une course spectaculaire et riche en suspense, un seul sauteur franchira le poteau en tête et sera sacré meilleur steeple-chaser.

Qu’est-ce qu’une course de Steeple-Chase ?

Les obstacles des courses de steeple-chase sont plus hauts et plus difficiles à franchir que les obstacles présents lors des courses de haies et sont très variés (des murs, des rivières…). La piste d’Auteuil est particulièrement technique et réputée pour la difficulté de certains de ses obstacles, dont La Rivière des Tribunes et le Rail Ditch and Fence. La Rivière des Tribunes est franchie à deux reprises lors du Grand Steeple-Chase de Paris et nécessite un saut d’au moins 8 mètres. Le Rail Ditch and Fence est surnommé le « Juge de paix » en raison de ses dimensions impressionnantes (5 mètres de large et 1,75 mètre de haut) et de son positionnement en fin de parcours.

Sel Jem et Feu Follet, les favoris de l'édition 2022

Seize sauteurs âgés de 5 ans et plus s'affronteront dans l'édition 2022. Sextuple vainqueur de cette course, l'entraîneur Guillaume Macaire présentera les deux favoris : Sel Jem, qui n'a jamais terminé plus loin que deuxième depuis le début de sa carrière et a remporté deux courses préparatoires, et Feu Follet, troisième en 2020 et vainqueur de l'ultime épreuve préparatoire devant Sel Jem. Toujours à la recherche d'un premier sacre, François Nicolle aura quatre partants dont Niko Has, brillant lauréat dernièrement. L'Irlandais Willie Mullins délguera trois chevaux dont Al Boum Photo, double gagnant de la Gold Cup de Cheltenham outre-Manche. Cette course sera à suivre en direct à la télévision sur RMC Découverte (canal 24 de la TNT).

