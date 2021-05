Grand Steeple-Chase de Paris : Le sommet des courses d’obstacles

Temps fort du calendrier hippique, le Grand Steeple-Chase de Paris est programmé ce dimanche 23 mai à 16H30 sur l’hippodrome d’Auteuil, le Temple de l’Obstacle.

Créé en 1874, le Grand Steeple-Chase de Paris est un Groupe 1 (le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des courses hippiques) disputé sur la distance marathon de 6000 mètres et jalonné de 23 obstacles. Au terme de 7 minutes d’une course spectaculaire et riche en suspense, un seul sauteur franchira le poteau en tête et sera sacré meilleur steeple-chaser.

Qu’est-ce qu’une course de Steeple-Chase ?

Les obstacles des courses de steeple-chase sont plus hauts et plus difficiles à franchir que les obstacles présents lors des courses de haies et sont très variés (des murs, des rivières…). La piste d’Auteuil est particulièrement technique et réputée pour la difficulté de certains de ses obstacles, dont La Rivière des Tribunes et le Rail Ditch and Fence. La Rivière des Tribunes est franchie à deux reprises lors du Grand Steeple-Chase de Paris et nécessite un saut d’au moins 8 mètres. Le Rail Ditch and Fence est surnommé le « Juge de paix » en raison de ses dimensions impressionnantes (5 mètres de large et 1,75 mètre de haut) et de son positionnement en fin de parcours. Jockey tenant du titre, Bertrand Lestrade a déclaré au sujet de cet obstacle : « Quand le saut est parfait, le jockey a l’impression de voler et il sait qu’il garde toutes les chances pour une victoire ! ».

Une édition 2021 qui s’annonce grandiose

Si seulement dix sauteurs âgés de 5 à 9 ans s’affronteront dans cette épreuve mythique, la qualité sera bien au rendez-vous. Sacré dans l’édition 2020 au terme d’une fin de course exceptionnelle, Docteur de Ballon défendra son titre et tentera de réaliser le doublé. Vainqueur en 2019 mais seulement quatrième en 2020, Carriacou sera de nouveau de la partie. Ancien crack jockey devenu entraîneur et seulement âgé de 31 ans, David Cottin disposera de trois belles chances : Le Berry, invaincu en sept sorties dans la discipline du Steeple-Chase et impressionnant le mois dernier pour ses débuts face à ses aînés, Ajas, en pleine forme et montée par une femme jockey qui ne cesse de briller outre-Manche (Rachael Blackmore), et Général en Chef, facile vainqueur dernièrement. Dauphin de Docteur de Ballon l’an passé, Figuero sera également sur les rangs. Sextuple vainqueur de cette course, l’entraîneur Guillaume Macaire présentera deux concurrents appartenant à un certain Pierre Pilarski (le propriétaire du crack Bold Eagle, double vainqueur du Prix d’Amérique au trot) : Feu Follet et Galéo Conti. Pour vivre ce spectacle grandiose, rendez-vous sur la chaîne RMC Découverte qui diffusera une émission spéciale de 16h20 à 16h40.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport