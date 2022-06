Hollie Doyle devient la première femme à remporter le Prix de Diane en selle sur Nashwa

Couronnant la meilleure pouliche de 3 ans, le Prix de Diane (G.1) a vu le triomphe de l'Anglaise Nashwa, montée par Hollie Doyle, ce dimanche 19 juin sur l'hippodrome de Chantilly.

Dix-sept pouliches de 3 ans s'affrontaient sur la distance de 2100 mètres. Entraînée en Angleterre par John Gosden et montée par la femme jockey Hollie Doyle, Nashwa était la favorite de cette course prestigieuse couronnant la meilleure pouliche et n'a pas manqué son objectif en ralliant le poteau en tête.

Nashwa repousse l'attaque de La Parisienne

Toujours vue aux avant-postes aux côtés d'Agave et de Tariyana, Nashwa a pris l'avantage à 300 mètres du poteau et s'est ensuite montrée courageuse pour repousser l'assaut final de La Parisienne. A quatre longueurs de ce duo gagnant, Rosacea a terminé plaisamment sur la troisième marche du podium devant Agave et l'outsider Fall In Love.

