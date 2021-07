Hurricane Lane triomphe dans le Grand Prix de Paris

Groupe 1 réservé à la génération des 3 ans sur la distance de 2400 mètres, le Grand Prix de Paris a livré son verdict ce mercredi 14 juillet sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Entraîné en Angleterre, Hurricane Lane a pulvérisé l'opposition pour ses premiers pas sur le sol français.

Onze galopeurs âgés de 3 ans s'affrontaient sur la distance de 2400 mètres dans l'édition 2021 du Grand Prix de Paris dont six entraînés hors de l'hexagone. Et comme lors des trois dernières éditions, c'est un visiteur qui a triomphé.



Hurricane Lane s'envole dans la ligne droite

Lauréat de l'Irish Derby (G.1) et troisième du Derby d'Epsom (G.1), Hurricane Lane traversait La Manche avec les plus hautes ambitions et il a répondu présent. Après avoir galopé en deuxième position dans une course animée par The Mediterranean, il a pris facilement l'avantage à 400 mètres du but puis s'est envolé vers un succès autoritaire, en dominant de six longueurs son dauphin Wordsworth. Propriété de l'écurie Godolphin et entraîné par Charlie Appleby, ce fils du crack Frankel compte désormais cinq succès à son actif en six sorties publiques. Le premier Français Baby Rider s'est classé cinquième. Les deux pensionnaires de Jean-Claude Rouget ont déçu, Cheshire Academy et Saiydabad terminant respectivement huitième et neuvième.



Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport