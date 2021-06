Journée des Champions : Trois finales et la rentrée du champion Face Time Bourbon

L'hippodrome de Vincennes organise ce dimanche 27 juin l'une de ses plus belles réunions de courses de l'année (avec celle du Prix d'Amérique). Au programme, trois finales des Paris Summer Races et la rentrée du champion Face Time Bourbon dans le Prix René Ballière.

Quatre Groupes 1 (le plus haut niveau dans la hiérachie des courses) seront donc au menu de cette réunion de prestige. Deux d'entre elles seront réservées aux meilleurs trotteurs de la génération des 3 ans. L'Etrier 3 ans Finale - Prix d'Essai réunira huit concurrents dans la discipline du trot monté. Philippe Allaire sera bien armé avec Ici C'est Paris, vainqueur du Saint-Léger des Trotteurs (G.1) à Caen, et Inouï Danica, son dauphin dernièrement. Le Sulky 3 ans Finale - Prix Albert Viel s'adresse aux meilleurs 3 ans au trot attelé et s'annonce très ouvert avec la jument Inoubliale et les mâles Impressionnist, Italiano Vero, In The Money, Idéal Ligneries et Invincible Cash. L'Etrier 4 ans - Prix du Président de la République affiche complet avec dix-huit trotteurs au départ dont l'attraction Hallix, invaincue en quatre tentatives sous la selle.

Le retour du roi Face Time Bourbon

Double lauréat du Prix d'Amérique en 2020 et 2021, Face Time Bourbon n'a plus été revu en piste depuis début mars et effectuera une rentrée attendue dans le Prix René Ballière, course qu'il avait remportée l'an passé dans la réduction kilométrique record d'1'09''04 sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Idéalement placé derrière l'autostart avec le numéro 5 et déferré des quatre pieds comme à son habitude, le pensionnaire de Sébastien Guarato devrait logiquement l'emporter face notamment à Davidson du Pont, son double dauphin dans le Prix d'Amérique, Violetto Jet, en grande forme, et Etonnant, déferré des quatre pieds pour l'occasion.

Le programme complet de la Journée des Champions : cliquez ici !

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport