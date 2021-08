L'Anglais Palace Pier conserve son titre dans le Prix Jacques Le Marois

Course la plus prestigieuse du Meeting d'été de Deauville, le Prix Jacques Le Marois avait lieu ce dimanche 15 août. Lauréat de cette course l'an passé, l'Anglais Palace Pier a conservé son titre.

Huit galopeurs âgés de 3 ans et plus s'affrontaient en ligne droite et sur la distance de 1600 mètres dans le Prix Jacques Le Marois (G.1). Grandissime favori de cette course, Palace Pier a répondu présent. Monté par Lanfranco Dettori, le pensionnaire de John Gosden a sagement patienté avant de prononcer son effort à 300 mètres du but et de dominer de peu mais sûrement Poetic Flare au passage du poteau. Palace Pier a ainsi remporté la neuvième course de sa carrière en dix sorties publiques et réalisé un doublé seulement réussi à deux reprises par Miesque (1987 et 1988) et Spinning World (1996 et 1997).

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport