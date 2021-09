La journée des Critériums a rendu son verdict

Ce samedi 4 septembre se disputait le Critérium des 4 ans et le Critérium des 5 ans, des Groupes I réservés aux meilleurs de ces deux générations de trotteurs.

Le Critérium des 4 ans, disputé sur la distance des 2850 mètres, est revenu à Hastronaute, entraîné par Yannick Henry. Après avoir animé l'épreuve de bout en bout, il est très bien reparti dans la phase finale pour contrer la bonne fin de course d'Hanna des Molles, gagnante du Critérium des 3 ans l'an dernier. C'est Hohneck qui a complété le podium. Hastronaute a remporté cet après-midi la plus belle épreuve de sa carrière. Un peu plus tôt dans la journée, le Critérium des 5 ans opposait seize excellents concurrents sur la distance des 3000 mètres. Dur comme un rock, Galius, pensionnaire de Séverine Raimond, a crée la décision en repoussant toutes les attaques dans la ligne droite. Il a devancé jusqu'au poteau l'énorme outsider à 115/1, Gangster du Wallon et l'un des favoris de la compétition, Ganay de Banville. Galius a changé de dimension aujourd'hui en remportant son premier Groupe I.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport