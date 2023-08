La légende du trot Ready Cash est décédé

Âgé de seulement 18 ans, Ready Cash, vainqueur du Prix d'Amérique 2011 et 2012, s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi à la suite d'une crise de colique. Crack en piste mais aussi au haras, ce champion va laisser un vide dans l'univers des courses de trot.

Considéré par beaucoup comme le successeur d’Ourasi, Ready Cash, entraîné par Philippe Allaire, puis par Thierry Duvaldestin, a débuté en compétition le 1er septembre 2007 par une victoire sur l’hippodrome de Reims et a ensuite fait une carrière exceptionnelle où il a accumulé plus de 4,2 millions d'euros.

Un palmarès et une génétique hors du commun

Ready Cash a remporté quarante victoires lors de ses soixante-dix apparitions en compétition, dont neuf Groupe 1, le plus haut niveau de compétition dans le milieu des courses. Parmi ces succès, il a triomphé par deux fois dans le Prix d’Amérique, la plus belle course de trot du monde qui se dispute à Vincennes chaque année, le dernier dimanche de janvier. Il a couru pour la dernière fois en carrière dans le temple du trot en décembre 2014 et depuis, il se consacrait exclusivement à sa carrière d’étalon. Il était depuis des années tête de liste des étalons au trot en France, en ayant notamment reproduit des vainqueurs de Prix d’Amérique tels que Bold Eagle, Readly Express ou encore Face Time Bourbon. C'est dorénavant ses enfants qui prendront le relais dans la reproduction de cet authentique champion. Il aura marqué l'histoire des courses comme peu ont réussi à le faire auparavant.

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport