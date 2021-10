Le footballeur Javier Pastore devient propriétaire de chevaux de course

Un nouveau sportif fait son entrée dans la famille des courses hippiques. Le footballeur Javier Pastore vient d'obtenir son agrément de propriétaire de chevaux de Galop.

France Galop vient d’annoncer que le footballeur Javier Pastore avait obtenu son agrément de propriétaire de chevaux de Galop. Ancien joueur du Paris-Saint-Germain de 2011 à 2018 et cinq fois champion de France avec le club de la capitale, Javier Pastore s’était déjà impliqué dans les courses hippiques en devenant propriétaire associé du cheval Lorenzo De Medici depuis avril 2021. Désormais, il fera courir ses chevaux sous ses propres couleurs. Il a choisi une casaque gros-bleu avec une étoile blanche, manches blanches avec étoiles gros-bleu, et une toque gros-bleu.

De nombreux sportifs propriétaires de chevaux de course

Les courses de chevaux françaises comptent de plus en plus de fans dans l’univers du sport. Ces deux dernières années, une dizaine de sportifs et anciens sportifs ont rejoint la grande famille des propriétaires de chevaux de course. Parmi eux, on compte désormais les footballeurs Antoine Griezmann, Clément Lenglet, M’Baye Niang ; l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti ; le basketteur Nicolas Batum ; l’ex-basketteur Tony Parker ; le perchiste Renaud Lavillenie ; le pilote de Formule 1 Charles Leclerc ou encore le cavalier Astier Nicolas. Dans leur sillage, d’autres sportifs sont attendus.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport