Le Prix de Cornulier : les meilleurs trotteurs au monté ont rendez-vous ce dimanche à Vincennes

Ce dimanche 23 janvier, le Prix de Cornulier se dispute sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit de la plus belle épreuve de trot monté au monde parcourue sur la distance des 2700 mètres de la grande piste.

Quinze trotteurs prendront part à ce Groupe I (le plus haut niveau). Cette édition 2022 est très ouverte avec de nombreux vainqueurs potentiels. Deuxième du dernier Prix de Cornulier juste derrière Bahia Quesnot qu'elle retrouve dans cette course, Flamme du Goutier devrait être la favorite de la compétition. Granvillaise Bleue qui reste sur deux succès sera également en vue dans cette course tout comme la championne de Gilles Curens, Gladys des Plaines qui est capable de mener la vie dure à ses adversaires. Cette course sera en tout cas très passionnante et à suivre sur les antennes de RMC.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport