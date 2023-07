Le rendez-vous des copains : Les paris du vendredi 14 juillet

A l’occasion de la Fête des Parieurs, opération commerciale du PMU entre le 1er et le 16 juillet, un tout nouveau contenu digital voit le jour : le rendez-vous des copains, né du partenariat entre RMC et le PMU.

Une bande de copains parieurs expérimentés, occasionnels et néophytes se retrouvent dans l’ambiance conviviale d’un point de vente PMU pour échanger sur les courses hippiques du vendredi 14 juillet à ParisLongchamp et élaborer leurs paris. Ce week-end, la Team RMC (composée de Nicolas Vilas, Lemuel Dufez, Mathieu Zaccagnini, Frédéric Kita et un invité Maxime Bourrat) est en place au Café des Sports Porte de Choisy à Paris.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport