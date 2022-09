Les noms des champions des Critériums des 3,4 et 5 ans sont connus

Les Critériums de la génération des 3,4 et 5 ans se disputaient ce dimanche 18 septembre sur l'hippodrome de Vincennes.

Les meilleurs de chaque génération se sont affrontés dans ces trois Groupes I. Hussard du Landret a remporté le Critérium des 5 ans en se montrant très courageux pour résister au retour du favori Hohneck. Entraîné et drivé par Benoit Robin, il a crée une énorme surprise en s'imposant à presque 70/1. La troisième place a été acquise par l'excellente finisseuse Happy Valley. Dans le Critérium des 3 ans, on a assisté à la victoire du grandissime favori, Just A Gigolo, qui n'a pas fait de détail. Toujours vu parmi les premiers, il est reparti de plus de belle dans la phase finale pour dominer respectivement deux outsiders, Jaguar Griff et Jaguar Wit. Initialement deuxième de la course, Juninho Dry a été disqualifié pour ses allures après enquête. Italiano Vero a fait preuve d'une grande autorité pour remporter le Critérium des 4 ans. Philippe Allaire réalisé un doublé puisque Just A Gigolo et Italiano Vero dépendent tous les deux de son entraînement.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport