Les partants du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2022

La 101ème édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe est programmée ce dimanche 2 octobre à 16H05 sur l'hippodrome de ParisLongchamp.

Vingt pur-sang âgés de 3 ans et plus seront au départ de ce Championnat du Monde des galopeurs disputé sur la distance de 2400 mètres. Cinq pays seront représentés : la France (7), l'Angleterre (5), le Japon (4), l'Irlande (2) et l'Allemagne (2). Vainqueur surprise de cette course prestigieuse l'an passé, l'Allemand Torquator Tasso défendra son titre. Il fait partie des favoris des bookmakers en compagnie de l'Irlandais Luxembourg, qui n'a connu qu'une défaite depuis le début de sa carrière, de l'Anglaise Alpinista, invaincue depuis deux ans, du Japonais Titleholder, et du Français Vadeni, vainqueur du Prix du Jockey Club.

La course sera à suivre en direct sur la chaîne Twicth de RMC Sport et sur BFM Paris.

La grille de départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2022 :

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport