Les pronos hippiques du dimanche 12 décembre 2021

Le Quinté+ du dimanche 12 décembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 12 DECEMBRE

Frédéric Kita

17 Face Time Bourbon (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est logiquement le 17 Face Time Bourbon, un crack restant sur un succès autoritaire le mois dernier.

1 Rebella Matters (OUTSIDER)

Son outsider est le 1 Rebella Matters, bonne finisseuse dernièrement.

Lionel Charbonnier

5 Violetto Jet

Lionel Charbonnier croit aux chances du 5 Violetto Jet, qui a échoué de peu pour la troisième place dernièrement.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 2 : 1 Easy To Love You

Elle commet souvent l'irréparable mais elle possède beaucoup de qualité. On y croit.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 3 : 13 Feltena du Lubel

Elle s'est montrée très forte en dernier lieu et elle semble proche d'un succès.

