Les pronos hippiques du dimanche 14 mai 2023

Le Quinté+ du dimanche 14 mai est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 14 MAI

Frédéric Kita

1 Abondant (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 1 Abondant, qui fait preuve d'une régularité exemplaire et devrait de nouveau répondre présent.

3 Louvagny (OUTSIDER)

Son outsider est le 3 Louvagny, qui a désormais une course dans les jambes et sera avantagé par l'allongement de la distance et l'état du terrain.

Lionel Charbonnier

8 Matauri Gold

Lionel Charbonnier pense que le 8 Matauri Gold peut s'illustrer après une rentrée victorieuse.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 1 : 2 Pretty Tiger

Il a désormais un parcours dans les jambes et il affronte une opposition largement dans ses cordes.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 5 : 7 Good Guess

Il progresse au fil de ses sorties et il possède encore une belle marge de progression. Il peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport