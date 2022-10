Les pronos hippiques du dimanche 2 octobre 2022

Le Quinté+ du dimanche 2 octobre est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 2 OCTOBRE

Frédéric Kita

20 Luxembourg (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 20 Luxembourg, qui n'a connu qu'une seule défaite en six courses depuis le début de sa carrière et qui reste sur un brillant succès.

2 Torsquator Tasso (OUTSIDER)

Son outsider est le 2 Torquator Tasso, le tenant du titre qui sera avantagé par l'alourdissement du terrain.

Lionel Charbonnier

15 Vadeni

Lionel Charbonnier apprécie le 15 Vadeni, vainqueur du Prix du Jockey Club en juin dernier.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 1 : 5 The Antarctic

Véritable phénomène et ayant réussi au plus haut niveau, il doit viser la victoire dans cette course.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 9 : 18 Gaidar

Auteur de bons débuts dans les handicaps et dépendant d'un entraîneur redoutable, il peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport