Les pronos hippiques du dimanche 25 septembre 2022

Le Quinté+ du dimanche 25 septembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 25 SEPTEMBRE

Frédéric Kita

14 French Way of Life (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 14 French Way of Life, d'une régularité exemplaire et performante à Vincennes.

11 Fougue du Dollar (OUTSIDER)

Son outsider est le 11 Fougue du Dollar, en forme et à l'aise dans les deux disciplines du trot.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 8 : 7 Intuition

C'est la nouvelle leader de la génération des 4 ans au trot monté. Elle devrait s'imposer.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 9 Haitian Fight Song

Elle sera déferrée des postérieurs contrairement à sa dernière sortie et elle est estimée. C'est un bon coup de poker à tenter.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport