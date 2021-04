Les pronos hippiques du dimanche 4 avril 2021

Le Quinté+ du dimanche 4 avril est programmé sur l’hippodrome d'Auteuil dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

16 Air Commodore (Favori)

Il s'est très bien comporté dans la course de référence en prenant une belle deuxième place. En bas de tableau, sa chance saute aux yeux.

4 Hêtre Rouge (Outsider)

Il ne faut pas le juger sur sa dernière tentative, il vaut bien mieux que cela. Il faut le racheter.

Lionel Charbonnier

7 Let Me Win

Lionel Charbonnier compte sur le 7 Let Me Win, plaisant troisième de la course de référence.

Réunion 1 (Auteuil) - Course 7 : 2 Evagro

Il a affiché des progrès en dernier lieu et il possède la qualité nécessaire pour briller dans les handicaps.

Réunion 1 (Auteuil) - Course 4 : 5 Goas Mat

Il marche sur l'eau actuellement et il pourrait donc surprendre dans cette compétition.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport