Les pronos hippiques du jeudi 15 décembre 2022

Le Quinté+ du jeudi 15 décembre est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 15 DECEMBRE

Frédéric Kita

3 Zerostress (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 3 Zeostress, qui aligne les excellentes sorties et est performant sur le sable.

1 Indyco (OUTSIDER)

Son outsider est le 1 Indyco, plaisant finisseur dernièrement et pouvant s'illustrer malgré sa lourde charge.

Lionel Charbonnier

10 Scottish Saint

Lionel Charbonnier compte sur le 10 Scottish Saint, remarqué par sa fin de course récemment.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Deauville) - Course 2 : 9 Grecian Star

Il affronte un lot largement à sa portée et il dépend d'un entraîneur redoutable. Il est un favori logique.

LE PARI DE FOLIE

Réunion (Deauville) - Course 7 : 3 Sirius Slew

Il a évolué dans un handicap plus relevé en dernier lieu et il semble compétitif dans ce handicap en valeur 35. On y croit pour un bon classement.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport