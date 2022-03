Les pronos hippiques du jeudi 24 mars 2022

Le Quinté+ du jeudi 24 mars est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 24 MARS

Frédéric Kita

1 Berkane (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 1 Berkane, auteur d'une rentrée victorieuse et invaincu en deux tentatives dans les handicaps.

9 Barc (OUTSIDER)

Son outsider est le 9 Barc, dépendant d'un entourage adroit.

Lionel Charbonnier

3 Haviassor

Lionel Charbonnier rachète le 3 Haviassor, décevant dernièrement alors qu'il restait sur une bonne sortie.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 6 : 6 Mutabahi

Sa régularité est sans faille et il ne cesse de surprendre depuis plusieurs mois. Il doit une nouvelle fois viser la palme.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 5 : 6 Never Dies

Il a évolué au niveau supérieur et il possède une belle marge de progression. On doit donc le suivre de près pour sa course de rentrée.

