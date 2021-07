Les pronos hippiques du jeudi 29 juillet 2021

Le Quinté+ du jeudi 29 juillet est programmé sur l’hippodrome de Clairefontaine-Deauville dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 29 JUILLET

Dimitri Blanleuil

4 The Revenant (Favori)

Il enchaine les succès et semble en mesure de gagner encore à ce niveau là. Première chance.

5 Happy Monarch (Outsider)

Il vient de décevoir par deux fois mais son habile mentor le présente quand même dans ce premier handicap. Il faut s'en méfier.

Lionel Charbonnier

8 Get On Time

Lionel Charbonnier vous conseille le 8 Get On Time qui vient de gagner avec brio son premier handicap et qui peut répéter aujourd'hui.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (La Capelle) - Course 6 : 5 Helisio

Malgré un parcours délicat, il a pris une probante deuxième place dans la course de référence. Le jour J.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (La Capelle) - Course 5 : 9 Hulotte de Roche

Elle vient de montrer un regain de forme et sera pieds nus pour l'occasion. Pour une grosse cote.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport