Les pronos hippiques du jeudi 3 mars 2022

Le Quinté+ du jeudi 3 mars est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 3 MARS

Dimitri Blanleuil

4 Inexess Bleu (FAVORI)

Il sera déferré pour la première fois de sa carrière après un très bon début d'année. On fonce !

7 If I Tell You (OUTSIDER)

Confié à Jean-Michel Bazire et régulier, il a une vraie carte à jouer pour faire déjoeur les favoris.

Lionel Charbonnier

13 Inmarosa

Lionel Charbonnier apprécie le 13 Inmarosa qui ne fait que progresser actuellement.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 3 : 9 Nice Present

Il a été battu de peu dans un quinté dernièrement. Il peut gagner cette fois-ci.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Vincennes) - Course 4 : 2 Icare du Douet

Il a bien gagné dernièrement à Laval, et même s'il monte de catégorie, il peut se placer.

Le Quinté en vidéo

