Les pronos hippiques du jeudi 31 mars 2022

Le Quinté+ du jeudi 31 mars est programmé sur l’hippodrome de Chantilly dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 31 MARS

Frédéric Kita

4 Le Nomade (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 4 Le Nomade, deuxième de la course de référence sur ce tracé pour ses débuts dans les handicaps et capable de confirmer.

14 Total Knockout (OUTSIDER)

Son outsider est le 14 Total Knockout, qui aime aller de l'avant (un avantage sur ce tracé) et qui a tiré un excellent numéro dans les stalles de départ (le 1).

Lionel Charbonnier

5 Royaumont

Lionel Charbonnier compte sur le 5 Royaumont, irréprochable sur ce parcours et capable de s'illustrer dès sa rentrée.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Chantilly) - Course 2 : 3 Fanfaro

Il a évolué dans des compétitions plus relevées et on doit le suivre de près pour ses débuts dans la catégorie des réclamers.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Chantilly) - Course 8 : 11 Bocciatore

Spécialiste de la PSF et confirmé sur cette piste, il doit se mettre en évidence.

