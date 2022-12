Les pronos hippiques du jeudi 8 décembre 2022

Le Quinté+ du jeudi 8 décembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée

LES PRONOS DU QUINTE DU 7 DECEMBRE

Mathieu Zaccagnini

4 Zaccaria Bar (FAVORI)

Il a décroché un excellent numéro derrière l'autostart et il se plait sur les parcours de vitesse.

1 Victor Ferm (OUTSIDER)

Délicat mais possédant des moyens, il doit se mettre en évidence s'il se montre sage.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 13 Marcello Wibb doit viser la victoire. Il se plait sur ce parcours et il traverse une période faste actuellement.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 4 : 4 Fahrenheit Flower

Il est idéalement engagé derrière la voiture et il possède un bon chrono sur cette distance. On lui fait confiance pour la palme.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 11 Dorgali

Confirmé sur le parcours et faisant preuve d'une belle régularité en course, il doit se mettre en évidence dans cette course.

