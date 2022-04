Les pronos hippiques du lundi 11 avril 2022

Le Quinté+ du lundi 11 avril est programmé sur l’hippodrome de Compiègne dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 11 AVRIL

Frédéric Kita

13 Filup (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 13 Filup, très performant sur les courtes distances en steeple-chase.

4 Follow Me Soldier (OUTSIDER)

Son outsider est le 4 Follow Me Soldier, récent vainqueur sur cette piste et lauréat de cette course l'an passé.

Lionel Charbonnier

8 Eden Conti

Lionel Charbonnier compte sur le 8 Eden Conti, en forme et compétitif dans cette catégorie.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Compiègne) - Course 7 : 2 Feu Follet

Il a évolué au plus haut niveau et son retour en compétition est à suivre de près.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Compiégne) - Course 6 : 10 Diyaken

Il débute en carrière mais il est entraîné par François Nicolle qui fait preuve d'une réussite impressionnante avec les jeunes chevaux. On tente le coup.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport