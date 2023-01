Les pronos hippiques du lundi 16 janvier 2023

Le Quinté+ du lundi 16 janvier est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 14 JANVIER

Mathieu Zaccagnini

4 Picnic Royal (FAVORI)

Il fait preuve d'une régularité exemplaire en compétition et il est confirmé dans les handicaps en valeur 38.5. On y croit pour les premières places.

9 Hoodwinker (OUTSIDER)

Elle se plait sur les parcours de tenue et elle s'est très bien comportée dans un gros handicap Quinté en dernier lieu. Attention à elle.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 10 Lepti Prinsadi est un bon point d'appui dans cette course. Il effectue une course de rentrée mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur et il est bien placé au poids.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 1 : 8 La Combattante

Elle est une vraie adepte de cet hippodrome et elle est sur la pente ascendante. Elle peut donc briller dans cette course.

LE PARI DE FOLIE

Mieux placé au poids et confirmé à Cagnes-sur-Mer, il peut surprendre dans cette course.

