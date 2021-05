Les pronos hippiques du lundi 24 mai 2021

Le Quinté+ du lundi 24 mai est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

4 Le Mont (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 4 Le Mont. Il marche sur l'eau actuellement et il possède une belle marge de progression.

6 Pegasu (Outsider)

Son outsider est le 6 Pegasus. Il reste sur un probant succès et il est très confirmé dans les handicaps.





7 Go To Hollywood

Lionel Charbonnier vous conseille le 7 Go To Hollywood. Il aligne les bonnes performances à ce niveau et il est bien engagé dans les stalles.



Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 5 : 6 Magny Cours

Il excelle sur cette distance des 1600 mètres et il affronte une opposition à sa portée.

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 9 : 4 Angela

Sa dernière course vaut mieux que ne l'indique son classement et elle possède de solides références dans les handicaps. Elle peut se mettre en évidence.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport