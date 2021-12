Les pronos hippiques du lundi 27 décembre 2021

Le Quinté+ du lundi 27 décembre est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 27 DECEMBRE

Dimitri Blanleuil

4 Royaumont (FAVORI)

Il tourne autour du pot depuis plusieurs épreuves. C'est peut être le jour J pour lui.

7 Come Say Hi (OUTSIDER)

Il est régulier et peut venir surprendre les favoris dans ce gros handicap

Lionel Charbonnier

1 Mon Ami l'Ecossais

Lionel Charbonnier vous conseille de faire confiance à l'1 Mon Ami l'Ecossais, qui vient de terminer bon troisième de la course de référence.

LE PARI DU JOUR

Réunion 3 (Argentan) - Course 2 : 8 Hands Up

Elle part en tête avec un bon engagement. Limites inconnues, on fonce !

LE PARI DE FOLIE

Réunion 3 (Argentan) - Course 5 : 8 Haddock d'Ecouves

Il n'a pas une grande marge mais il part au premier échelons avec quelques ambitions.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport