Les pronos hippiques du lundi 31 octobre 2022

Le Quinté+ du lundi 31 octobre est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 31 OCTOBRE

Mathieu Zaccagnini

1 Olympie (FAVORITE)

L'entourage est confiant et elle aligne les bonnes performances depuis plusieurs mois. Tous les feux sont au vert.

8 Haute Volée (OUTSIDER)

Elle réalise une très belle année 2022 et ses premiers pas à ce niveau ont été très probants.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier vous conseille le 14 Spell On You. Elle a réalisé de très bons débuts dans les gros handicaps Quinté et elle n'a quasiment jamais déçu en carrière.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 2 : 7 Snow Tempest

L'opposition est moins relevée qu'en dernier lieu et elle semble trouver une belle opportunité pour s'imposer.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 8 : 12 Cuba Libre

A l'aise dans cette catégorie en valeur 19.5 et confirmé sur les tracés de longue haleine, il doit se mettre en évidence.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport