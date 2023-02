Les pronos hippiques du lundi 6 février 2023

Le Quinté+ du lundi 6 février est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 6 FEVRIER

Mathieu Zaccagnini

8 Miss Jaja (FAVORITE)

Elle s'est imposée dans un bon style en dernier lieu et elle se présente une nouvelle fois déferrée des quatre pieds.

4 Diabel (OUTSIDER)

Elle a laissé des regrets en dernier lieu et elle va évoluer pieds nus pour la première fois de sa carrière.

Lionel Charbonnier

1 Junkie

Lionel Charbonnier vous conseille de suivre de près le 1 Junkie. Elle a très bien débuté sur cette piste et elle semble posséder la qualité nécessaire pour bien faire à ce niveau.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 9 Fleur du Polea

Elle adore ce parcours de vitesse et elle est très bien engagée aux gains. Elle ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 4 Icare du Léard

Il est à l'aise dans les deux spécialistés du trot et c'est le plus riche de la course .Il peut prendre une place sur le podium à une cote intéressante.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport